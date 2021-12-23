"Немедленно!": О чём предупредил президент Путин западных коллег Журналист Максим Соколов — о том, почему глава России ждёт конкретного ответа о гарантиях безопасности. 23 декабря, 14:20 Пресс-конференция президента РФ. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Таким образом можно охарактеризовать настрой Владимира Путина в части отношений с лидерами демократического мира. Добрый правитель России или недобрый, но, во всяком случае, память у него хорошая — пожалуй, существенно лучше, чем у его партнёров. И то, что он долгое время — некоторые считают, что чрезмерно долгое, — молчал по поводу деяний Запада, плохо согласующихся с нормами добрососедства, никак не означало, что президент про них вообще забыл и не готов в надлежащее время напомнить.

Теперь, похоже, он считает, что это время наступило, и на своей ежегодной пресс-конференции рассказал о старых обидах. "Советский Союз всё сделал, чтобы выстроить нормальные отношения с США и Западом, на наших объектах военного цикла сидели специалисты американских служб, ходили туда на работу каждый день, в правительстве работали советники и кадровые сотрудники ЦРУ. Чего вам больше-то надо было? Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе? Зачем это надо было делать?"

Цена обещаний наших партнёров тоже не вчера стала известна. "Начали расширять НАТО на восток. Нам говорили: не надо этого делать — а где это написано? Где бумажка? Нету? Идите вы со своими озабоченностями, будем делать, что считаем нужным. "Ни одного дюйма на восток", — сказали нам в 90-е. Ну и чего? Пять волн расширения НАТО. В Румынии и Польше появляются ракетные системы. Мы, что ли, пришли? К нам пришли. Гарантии должен дать Запад, и немедленно, а не забалтывать это десятилетиями".

Конечно, об этом он говорил и в Мюнхенской речи 2007 года, но гораздо более округло, по всем нормам дипломатического политеса. Мнение наших партнёров по поводу тогда ещё довольно деликатных упрёков выразил знатный обозреватель "Нью-Йорк таймс" Томас Фридман, написавший: "Вошь, которая зарычала". То есть недовольство России — несправедливое или справедливое — заслуживает только такого отношения, потому что Россия слаба.

А обмануть слабого есть деяние не постыдное, а совсем наоборот — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. Северная, она же англосаксонская, хитрость: обманули дурака на четыре кулака. Путин и это запомнил. И когда сегодня раздаётся рык отнюдь не вши, а рассвирепевшего лесного боярина, наши партнёры относятся к этому медвежьему рыку гораздо более серьёзно, чем пятнадцать лет назад.

Что наводит на мысль: партнёры понимают только силу или угрозу силой и в этом случае начинают лучше воспринимать озабоченности контрагента. Впрочем, это в их фольклоре — не русском — есть пословица о том, что доброе слово и пистолет производят более убедительное действие, чем просто доброе слово. России несколько надоело ограничиваться одними только добрыми словами, и сейчас она более склонна придерживаться англосаксонской мудрости насчёт убедительных доводов.

Отчего и ответ Владимира Путина журналистке британского канала Sky News: "Вы должны дать гарантии! Вы! И немедленно", — не выглядит пустым бахвальством. И тем более не выглядит неадекватностью. Ибо затем он пояснил, что будет при отсутствии гарантий: "Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Мы ясно дали понять, что движение НАТО на восток неприемлемо. США стоят с ракетами на пороге нашего дома. Разве это избыточное требование — не ставить ударных систем у нашего дома? Как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты?"

Остальное партнёры могут сами дофантазировать. Они долго с немалым самодовольством отмечали, что слабых бьют и так и надо. Сейчас они сами впадают в постыдную слабость — с надлежащими последствиями. Так не лучше ли согласиться на гарантии?

Авторы Максим Соколов