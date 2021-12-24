Академик Шляхто: 25% коек для переболевших ковидом займут кардиологические пациенты

Примерно 20–25% коечного фонда для переболевших коронавирусом займут кардиологические больные. Такое заявление сделал генеральный директор центра Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Мы уже видим проблемы и понимаем, что дальше столкнёмся с последствиями CoViD-19. Думаю, что 20–25% коечного фонда, который потребуется для постковида, это будут кардиологические койки. Поэтому вопрос соматической реабилитации постковидных больных — это актуальная задача", — сообщил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам.

По словам академика РАН, если у человека имеются жалобы на одышку, нарушение ритмов сердца или на колебания давления, необходимо обратиться к врачу и пройти "углублённую диспансеризацию". Такой возможностью следует воспользоваться, ведь на это выделены деньги и есть все ресурсы, отметил специалист.

Шляхто также указал, что, согласно его личному опыту, ни одного вакцинированного от ковида пациента нет в реанимации на аппаратах ИВЛ.