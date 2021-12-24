Захарова: Россия призывает США отказаться от блокировки механизмов ВТО

Россия призывает США прекратить попытки расшатать глобальную торговлю и вернуться к конструктивному диалогу в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

"Мы в очередной раз призываем Вашингтон прекратить попытки расшатать несущую конструкцию глобальной торговли. Это, кстати говоря, относится не только к глобальной торговле, но и в целом к международным отношениям. Призываем вернуться к конструктивному, равноправному диалогу в ВТО, а, что особенно важно, в нынешних условиях многочисленных глобальных вызовов это действительно приобретает особый смысл", — сказала дипломат.

Она также добавила, что процесс оспаривания целого ряда торговых мер странами осложняется из-за "паралича сложившейся в ВТО двухступенчатой системы разрешения споров", поскольку Штаты заблокировали апелляционный механизм. По словам Захаровой, предпринятые Вашингтоном меры являются "пазлом в общей картине" отношения Америки к миру.