Песков заявил, что Кремль ждёт в январе ответов США по гарантиям безопасности

Москва пока не получила ответа по российским предложениям о гарантиях безопасности от НАТО, но рассчитывает получить реакцию в январе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фидбэка нет, пока об этом рано говорить", — сказал представитель Кремля. — А для того чтобы обсудить вопросы деэскалации, как раз таки мы имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения".