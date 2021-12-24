НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков заявил, что Кремль ждёт в январе ответов США по гарантиям безопасности

При этом он констатировал, что Вашингтон и его союзники проводят в отношении Москвы "весьма недружественные действия".

24 декабря, 10:15

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Москва пока не получила ответа по российским предложениям о гарантиях безопасности от НАТО, но рассчитывает получить реакцию в январе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фидбэка нет, пока об этом рано говорить", — сказал представитель Кремля. А для того чтобы обсудить вопросы деэскалации, как раз таки мы имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения".

Песков добавил, что США и их союзники проводят в отношении Москвы "весьма недружественные действия": "недвусмысленные манёвры" в непосредственной близости от российских границ, осуществляют полёты разведывательной авиации, перемещения кораблей. По его словам, это всё вызывает глубокую обеспокоенность Москвы и вынуждает РФ принимать меры для обеспечения безопасности страны.

Михаил Горбачёв поддержал диалог РФ и США по безопасности

Михаил Горбачёв поддержал диалог РФ и США по безопасности

Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток и развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1