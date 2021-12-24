Песков заявил, что Кремль ждёт в январе ответов США по гарантиям безопасности
При этом он констатировал, что Вашингтон и его союзники проводят в отношении Москвы "весьма недружественные действия".
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Москва пока не получила ответа по российским предложениям о гарантиях безопасности от НАТО, но рассчитывает получить реакцию в январе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фидбэка нет, пока об этом рано говорить", — сказал представитель Кремля. — А для того чтобы обсудить вопросы деэскалации, как раз таки мы имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения".
Песков добавил, что США и их союзники проводят в отношении Москвы "весьма недружественные действия": "недвусмысленные манёвры" в непосредственной близости от российских границ, осуществляют полёты разведывательной авиации, перемещения кораблей. По его словам, это всё вызывает глубокую обеспокоенность Москвы и вынуждает РФ принимать меры для обеспечения безопасности страны.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток и развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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