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Песков сообщил, что Путин доволен итогами прошедшей пресс-конференции

Общение с представителями СМИ дало российскому лидеру возможность озвучить его позицию по многим важным вопросам, отметил представитель Кремля.

24 декабря, 10:12
<p>Владимир Путин © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67438/photos/67258" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в целом остался доволен общением с журналистами на ежегодной пресс-конференции, которая прошла накануне, 23 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом президент весьма удовлетворён общением, которое вчера состоялось. Оно было действительно достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Песков добавил, что общение с представителями разных СМИ дало возможность российскому лидеру озвучить его позицию по многим важным вопросам.

Напомним, 23 декабря, в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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