Песков сообщил, что Путин доволен итогами прошедшей пресс-конференции

Президент России Владимир Путин в целом остался доволен общением с журналистами на ежегодной пресс-конференции, которая прошла накануне, 23 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом президент весьма удовлетворён общением, которое вчера состоялось. Оно было действительно достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что общение с представителями разных СМИ дало возможность российскому лидеру озвучить его позицию по многим важным вопросам.