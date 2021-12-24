Песков сообщил, что Путин доволен итогами прошедшей пресс-конференции
Общение с представителями СМИ дало российскому лидеру возможность озвучить его позицию по многим важным вопросам, отметил представитель Кремля.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в целом остался доволен общением с журналистами на ежегодной пресс-конференции, которая прошла накануне, 23 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В целом президент весьма удовлетворён общением, которое вчера состоялось. Оно было действительно достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков добавил, что общение с представителями разных СМИ дало возможность российскому лидеру озвучить его позицию по многим важным вопросам.
Напомним, 23 декабря, в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ.
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