Песков заверил в "очень и очень" напряжённой работе кабмина в 2021 году
Представитель Кремля отметил, что президент РФ сегодня, 24 декабря, по видеосвязи пообщался с членами правительства и поздравил их с наступающим Новым годом.
© ТАСС / Александр Астафьев / POOL
Представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил итоги работы Правительства России в текущем году. Об этом он сказал во время общения с журналистами.
"Кабинет [министров] очень и очень напряжённо работал, год был чрезвычайно тяжёлый", — сообщил Песков.
Он отметил, что президент России Владимир Путин сегодня, 24 декабря, пообщался с членами правительства по видеосвязи и поздравил их с наступающим Новым годом.
Напомним, накануне, 23 декабря, во время ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что у него не может быть любимчиков. Российский лидер отметил, что всегда указывает коллегам на их недоработки вне зависимости от личных отношений. Кроме того, президент добавил, что считает правильным выдавать премии сотрудникам по итогам работы.
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