Песков заверил в "очень и очень" напряжённой работе кабмина в 2021 году

Представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил итоги работы Правительства России в текущем году. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Кабинет [министров] очень и очень напряжённо работал, год был чрезвычайно тяжёлый", — сообщил Песков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин сегодня, 24 декабря, пообщался с членами правительства по видеосвязи и поздравил их с наступающим Новым годом.