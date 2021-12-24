Аналитики выяснили, что россияне предпочитают в оливье — курицу или колбасу

Аналитики из "AliExpress Россия" и ResearchMe рассказали о самых популярных рецептах оливье среди россиян. Кроме того, они узнали средний размер порции и составили рейтинг самых необычных вариантов приготовления салата. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.

В ходе исследования выяснилось, что 60% россиян предпочитают оливье с варёной колбасой. Следом за ним идёт вариант салата с курицей, его предпочитают 19% опрошенных. На третьем месте расположился рецепт с говядиной — его указали 10%. И всего 1% респондентов выбрал вегетарианскую версию салата.

Специалисты пояснили, что 40% соотечественников готовы съесть около 300 граммов любимого салата. 34% опрошенных признались, что могут слопать до полкило салата за праздники. А более килограмма оливье за новогодние каникулы смогут одолеть 12% респондентов.

Среди необычных ингредиентов в салате оказались креветки и крабовое мясо — их выбрали треть опрошенных среди тех, кто указал свой ответ. Также 27% россиян добавляют в оливье оливки, а 22% — каперсы.

Стандартно же в салат идёт зелёный горошек — этот ингредиент назвали 87% опрошенных. А вот любителей моркови в блюде среди россиян набралось 67%. Большая часть (85%) выбирает в качестве заправки майонез, 14% предпочитают сметану, а среди 1% опрошенных нашлись нестандартные варианты вроде простокваши или масла.