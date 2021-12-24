Аналитики выяснили, что россияне предпочитают в оливье — курицу или колбасу
Жители России рассказали о предпочтениях по заправке блюда, а также о классических и необычных рецептах традиционного новогоднего салата.
Фото © Shutterstock
Аналитики из "AliExpress Россия" и ResearchMe рассказали о самых популярных рецептах оливье среди россиян. Кроме того, они узнали средний размер порции и составили рейтинг самых необычных вариантов приготовления салата. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.
В ходе исследования выяснилось, что 60% россиян предпочитают оливье с варёной колбасой. Следом за ним идёт вариант салата с курицей, его предпочитают 19% опрошенных. На третьем месте расположился рецепт с говядиной — его указали 10%. И всего 1% респондентов выбрал вегетарианскую версию салата.
Специалисты пояснили, что 40% соотечественников готовы съесть около 300 граммов любимого салата. 34% опрошенных признались, что могут слопать до полкило салата за праздники. А более килограмма оливье за новогодние каникулы смогут одолеть 12% респондентов.
Среди необычных ингредиентов в салате оказались креветки и крабовое мясо — их выбрали треть опрошенных среди тех, кто указал свой ответ. Также 27% россиян добавляют в оливье оливки, а 22% — каперсы.
Стандартно же в салат идёт зелёный горошек — этот ингредиент назвали 87% опрошенных. А вот любителей моркови в блюде среди россиян набралось 67%. Большая часть (85%) выбирает в качестве заправки майонез, 14% предпочитают сметану, а среди 1% опрошенных нашлись нестандартные варианты вроде простокваши или масла.
Ранее финансист Герасимов рассказал россиянам, как сэкономить на новогодних подарках. Как вариант, можно было начать ежедневно откладывать по 100 рублей за сто дней до Нового года, чтобы точно накопить на презент, который вы хотите преподнести.
Комментариев: 0