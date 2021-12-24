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Совет Федерации одобрил закон о введении паспорта болельщика

В случае утверждения президентом документ вступит в силу 1 июня 2022 года.

24 декабря, 09:51

Центр выдачи паспортов болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу Евро-2020. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Совет Федерации на заключительном заседании в пятницу одобрил закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков.

На прошлой неделе документ в третьем, окончательном чтении приняла Государственная дума.

В случае утверждения президентом закон вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал "Госуслуги".

Фанаты "Зенита" откажутся от оформления Fan ID

Фанаты "Зенита" откажутся от оформления Fan ID

Идея введения паспорта для болельщиков обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.

Отметим, что ранее система Fan ID вводилась в России перед Кубком конфедераций 2017 года, а также перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Позднее её использовали для прохода на "Газпром-арену" во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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