Совет Федерации одобрил закон о введении паспорта болельщика
В случае утверждения президентом документ вступит в силу 1 июня 2022 года.
Центр выдачи паспортов болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу Евро-2020. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Совет Федерации на заключительном заседании в пятницу одобрил закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков.
На прошлой неделе документ в третьем, окончательном чтении приняла Государственная дума.
В случае утверждения президентом закон вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал "Госуслуги".
Идея введения паспорта для болельщиков обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.
Отметим, что ранее система Fan ID вводилась в России перед Кубком конфедераций 2017 года, а также перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Позднее её использовали для прохода на "Газпром-арену" во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
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