Совет Федерации одобрил закон о введении паспорта болельщика

В случае утверждения президентом закон вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал "Госуслуги".

Отметим, что ранее система Fan ID вводилась в России перед Кубком конфедераций 2017 года, а также перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Позднее её использовали для прохода на "Газпром-арену" во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.