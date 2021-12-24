Суд дал 4 года колонии блогеру, который помочился на портрет ветерана

Суд приговорил 19-летнего Матвея Юферова к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за то, что тот справил нужду на стенд с изображением ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, блогера на 5 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Интернете. Об этом сообщили в московской прокуратуре.