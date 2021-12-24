НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд дал 4 года колонии блогеру, который помочился на портрет ветерана

Кроме того, парня на 5 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Интернете.

24 декабря, 09:56

Кадр из видео © Instagram / ogm4tt_aka_bamperone

Суд приговорил 19-летнего Матвея Юферова к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за то, что тот справил нужду на стенд с изображением ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, блогера на 5 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Интернете. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

При этом гособвинение ранее просило для Юферова 5 лет колонии.

В Бурятии завели уголовное дело на пьяного вандала, помочившегося на храм

В Бурятии завели уголовное дело на пьяного вандала, помочившегося на храм

Как сообщал Лайф, скандальное фото появилось в соцсетях самого блогера, а затем и у его друзей. Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать, и уже спустя несколько дней на парня завели уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества. А 27 ноября блогера арестовали на два месяца.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1