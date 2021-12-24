Суд дал 4 года колонии блогеру, который помочился на портрет ветерана
Кроме того, парня на 5 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Интернете.
Кадр из видео © Instagram / ogm4tt_aka_bamperone
Суд приговорил 19-летнего Матвея Юферова к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за то, что тот справил нужду на стенд с изображением ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, блогера на 5 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Интернете. Об этом сообщили в московской прокуратуре.
Как сообщал Лайф, скандальное фото появилось в соцсетях самого блогера, а затем и у его друзей. Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать, и уже спустя несколько дней на парня завели уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества. А 27 ноября блогера арестовали на два месяца.
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