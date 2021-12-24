Полковник Павлюк назвал самые распространённые преступления в Москве в новогодние каникулы

Самыми распространёнными преступлениями в новогодние праздники в Москве являются кражи — с 1 по 15 января текущего года в столице было зарегистрировано 1520 таких правонарушений. Об этом рассказал врио начальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции Иван Павлюк в беседе с "Вечерней Москвой".

Второе место в списке самых частых преступлений в этот период занимает мошенничество — 833 случая в первые две недели 2021 года. А замыкают тройку грабежи. В первой половине января текущего года правоохранители зафиксировали 62 таких преступления. Далее в рейтинге следует умышленное причинение тяжкого вредя здоровью (33 случая) и разбойные нападения (24). В то же время в Московской области с 1 по 8 января 2021 года выявили 319 краж, 55 мошеннических действий и 28 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Павлюк отметил, что большое количество краж объясняется тем, что чаще всего люди отмечают Новый год не дома, не так пристально следят за сохранностью имущества, которое хранится в гаражах и на лестничных площадках. Чтобы обезопасить себя от злоумышленников, нужно соблюдать несколько простых правил.

"Стоит заранее позаботиться об охране жилища и попросить соседей присмотреть за квартирой в отсутствие хозяев. Кроме того, обратите внимание на надёжность окон и дверных замков", — рассказал правоохранитель.

Он добавил, что опасность в новогодние праздники может исходить и от фейерверков. В случае с праздничными салютами Павлюк рекомендует не носить пиротехнику в карманах одежды, не бросать её под ноги, а также не направлять в сторону друзей и прохожих. Кроме того, не стоит использовать самодельные фейерверки и пиротехнику с истёкшим сроком годности. Важно помнить, что при покупке такой продукции нужно обязательно проверять сертификаты качества, а после приобретения держать в недоступном для детей месте.

Особую опасность в новогодние каникулы таит суррогатный алкоголь. Павлюк призвал покупать спиртное только в магазинах с соответствующей лицензией. А если вы нашли точку, где продают нелегальную продукцию, нужно немедленно обратиться в полицию.

Полковник отметил, что важно рассказать родным, в том числе детям и старшему поколению, о безопасности дома, на улице и в машине, а также предупредить об основных схемах дистанционного мошенничества.