ВЦИОМ: Большинство россиян считают Александра Градского музыкантом года

Россияне практически единогласно (99%) назвали Александра Градского музыкантом года. Об этом сообщается в материалах, размещённых на сайте ВЦИОМа.

Вслед за легендарным певцом, ушедшим из жизни в конце ноября 2021 года, с большим отрывом идут Филипп Киркоров (4%), Полина Гагарина и Денис Мацуев, которые набрали по 3%. Ещё 2% респондентов отметили Николая Баскова.

По данным ВЦИОМа, чаще всего среди актёров россияне вспоминали Константина Хабенского (4%), а также Александра Петрова, Сергея Безрукова (по 3%). А в рейтинге писателей симпатии получили Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин.

Также 4% сограждан решили, что звания самых популярных спортсменов года достойны гимнастки — сёстры Арина и Дина Аверины и теннисист Даниил Медведев. Ещё 3% опрошенных выразили симпатию лыжнику Александру Большунову.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Александр Градский был похоронен на Ваганьковском кладбище, проводить композитора в последний путь пришли десятки поклонников, коллеги и друзья артиста.