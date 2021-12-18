"Опустела без тебя земля": Участники команды Градского провалили выступления из-за подкативших слёз Подопечные мэтра вышли на сцену в трауре, и после их выступления остальная часть программы казалась совершенно не к месту 18 декабря, 16:33 4493 4493 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, Вячеслав Прокофьев

Вот и определились полуфиналисты шоу "Голос", а вместе с тем и будущее команды Градского. Место наставника так и осталось пустым, а на помощь подопечным пришли его дочь Мария и сын Даниил, которые, как и отец, занимаются музыкой. Только от одной этой картины сжимается сердце: фамилия Градского продолжает светиться на спинке его кресла, но сам он уже никогда не скажет своего веского слова. Весь прямой эфир казалось, что вот-вот — и маэстро войдёт в зал и в свойственной ему манере скажет: "Это вы, милочка, дали жару". Но теперь судьбу его команды решает зрительское голосование.

Александр Градский. © YouTube / Голос / The Voice Russia

Как прошёл последний выпуск "Голоса"

Соревнование началось именно с подопечных Градского — участники вышли в чёрной одежде и пели, едва сдерживая эмоции, что не могло не сказаться на их голосах. Самым ярким выступлением стала песня "Нежность", исполненная одной из фавориток этого сезона — Татьяной Качуриной. Девушка так сильно сжимала свои руки, пытаясь хоть как-то собраться, что маленькие кулачки стали мертвенно-бледного цвета. Уже на втором припеве из её глаз потекут слёзы, но она продолжит петь дрожащим голосом: "Если можешь, прилетай скорей...". В течение всей песни операторы не показывали лица наставников. Только потом будет видно, как Билан и Пелагея хвалят участницу и постоянно запинаются, пытаясь прийти в себя.

Сегодня была настоящая команда Градского: и профессионализм, и колорит, и драматизм. Я думаю, он очень доволен нами, вами и его незримое, но такое очень осязаемое присутствие навсегда в нашем проекте. Наш любимый наставник Пелагея

Наставники похвалили троих участников, отметив, что эмоции всё-таки повлияли на качество их вокала. И по итогам зрительского голосования в команде Градского остались Татьяна Качурина и Алишер Каримов, который ничуть не хуже исполнил песню "Любимые глаза". Выбыла из соревнования Карина Купер. Градский дал девушке шанс на победу прямо перед смертью. Она должна была выбыть из команды Агутина, но Александр спас её в последний момент и взял в свою команду.

Что касается детей Градского, то Маша и Даниил вели себя очень скромно, несмотря на то что обладают выдающимся музыкальным слухом. К слову, Даниил уже приходил на шоу "Голос", но только в качестве участника на "слепых прослушиваниях". Папа к нему так и не повернулся, а вот от остальных наставников Даниил уже сам отказался, сославшись на то, что его выступление — шутка. Кто знает, может, он хотел попасть к команду только к одному члену жюри и неудача его сбила с толку...

Пелагея и тут нашла повод задеть своего бывшего мужа

После такого трогательного начала остальная часть четвертьфинала казалась лишь блеклой тенью. Не спасли даже яркие костюмы, энергичные песни и шутки, которые доносились до зрителей словно издалека. Так что команда Димы Билана, которая выступала следующей, прошла как-то незаметно, исполнив попсовые хиты. Да и в полуфинал попали вполне ожидаемые участники — Ильхам Тагиров и Ернар Садибриев.

Добавила яркости в этот однотонный эфир Пелагея, которая не упустила случая задеть своего бывшего мужа. Обсуждая выступление Юлии Кургановой, звезда отметила, что их семья обожает песню "Посмотри в глаза", особенно это касается строчки "Я верну тебе всё, что ты подарил". Зал дружно посмеялся, а где-то икнул хоккеист Иван Телегин, у которого Пелагея отсудила всю недвижимость.

Результаты остальных команд

В необычном для себя образе предстала Юлия Кошкина. Девушке пришлось снять весь пирсинг, чтобы исполнить русскую народную песню-плач "Я любила сокола". Тем не менее с задачей она справилась на "отлично" и осталась в команде Пелагеи вместе с Александром Волкодавом. В этом ей помогла армия поклонников с игровой платформы Twitch — девушка получила более 50% голосов, и такая поддержка может стать прямой дорожкой к победе.

Выступление команды Агутина выглядело как настоящий гала-концерт, которым и завершился "Голос". Поэтому выбирать наставнику пришлось буквально вслепую — он попросил подопечных не обижаться, ведь он с ними ещё поговорит "о чём-то запретном" в гримёрке. В результате в полуфинал прошли Элина Пан и Вячеслав Явкин.

Авторы Мария Паламарчук