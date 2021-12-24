Главу Балтийской промышленной компании Каледину задержали по делу о мошенничестве

Основательницу и главу Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину задержали в Москве по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник и адвоката предпринимательницы.

Отмечается, что Каледину подозревают в нарушении условий госконтракта и поставках китайских станков под видом российских. Её задержали во время визита в столицу сотрудники курирующего промышленность управления "П" ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Бизнес-леди доставили из гостиницы в следственное управление московской полиции, где состоялся допрос.

Правоохранители также пообещали провести Калединой очную ставку с одним из фигурантов расследования, однако вместо этого её поместили на ночь в изолятор временного содержания на Петровке, 38. После её доставили в Санкт-Петербург, где предпринимательнице изберут меру пресечения.

Следствие подозревает главу БПК в том, что по контракту, заключённому фирмой пять лет назад с оборонным предприятием "Сигнал", организация поставила фрезерный станок, произведённый в Китае. При этом соглашение подразумевало покупку российского оборудования за счёт бюджетных средств. На аппарат была нанесена российская маркировка, а документы о происхождении подделаны.

Сама Каледина, как сообщили её адвокаты, отрицает причастность к афере и называет уголовное дело "заказным". Уточняется, что она уже всё подробно объяснила следователям и "находится в шоке" от нелепости фабулы обвинения.