Песков: Штаб по борьбе с ковидом контролирует ситуацию с омикрон-штаммом "в живом режиме"

В правительственном штабе по борьбе с ковидом "в живом режиме" фиксируют все особенности ситуации с распространением нового варианта инфекции "омикрон". Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что работает штаб правительства, все корректировки там происходят в живом режиме. Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах, это всё учитывается", — сообщил Песков, отвечая на вопрос о мнении Кремля насчёт того, что борьбу с ковидом можно было бы скорректировать, учитывая быстрое распространение омикрон-штамма, в том числе и в европейских странах.