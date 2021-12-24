Песков: Штаб по борьбе с ковидом контролирует ситуацию с омикрон-штаммом "в живом режиме"
Дополнительные импульсы не требуются, специалисты учитывают все особенности распространения нового варианта коронавируса, заметил пресс-секретарь Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
В правительственном штабе по борьбе с ковидом "в живом режиме" фиксируют все особенности ситуации с распространением нового варианта инфекции "омикрон". Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что работает штаб правительства, все корректировки там происходят в живом режиме. Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах, это всё учитывается", — сообщил Песков, отвечая на вопрос о мнении Кремля насчёт того, что борьбу с ковидом можно было бы скорректировать, учитывая быстрое распространение омикрон-штамма, в том числе и в европейских странах.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о лучшем распространении "омикрона" в популяции по сравнению с "дельтой". При этом новый вариант коронавируса, судя по предварительным данным, не опаснее предыдущего, указал академик.
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