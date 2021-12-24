Россияне назвали экспертам ВЦИОМа главные события уходящего года

Пандемия коронавирусной инфекции, рост цен и массовая вакцинация от ковида — самые главные международные события 2021-го, по мнению россиян. Об этом рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров, опираясь на данные опроса.

"Главными международными событиями 2021 года 39% россиян назвали пандемию коронавируса, 37% — рост цен и инфляцию, а 35% — массовую вакцинацию от коронавируса", — указал аналитик.

В то же время одними из важнейших событий в стране соотечественники назвали борьбу с CoViD-19 (21%), выборы в Думу (8%) и рост цен (4%). Среди главных достижений 2021 года числятся победы российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх — по 7% ответов респондентов. Также 5% выбрали борьбу с пандемией ковида, а ещё по 3% упомянули победы российских фигуристов и теннисистов, других спортсменов и завершение строительства газопровода "Северный поток – 2".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведён в декабре 2021 года, в нём приняли участие совершеннолетние жители России. Исследование проводилось в виде телефонного интервью, номера выбирались случайным образом среди 1600 респондентов. "Данные взвешенны на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам", — отмечается в релизе. Для этой выборки показатель ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.