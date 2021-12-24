Вероятные сообщники обменявших "прикольные" деньги почти на 4 млн уволились из банка

Вероятные сообщники обменявших в банкоматах "прикольные" деньги почти на четыре миллиона рублей уволились из банка, сообщил Лайфу источник.

По словам собеседника, при проведении внутренней проверки служба безопасности кредитной организации вышла на двух сотрудников, уволившихся менее чем за месяц до произошедшего. Причём причины их ухода неясны. Известно, что эти работники знали, что некоторые банкоматы не были обновлены до новой версии программного обеспечения. Не исключено, что именно они и проинформировали банду мошенников о баге с приёмом фальшивок.

Как уже писал Лайф, мошенники приобрели купюры банка приколов суммой 3,8 млн рублей и, воспользовавшись уязвимостью, принялись пополнять счета в банкоматах. Позднее уже настоящими деньгами преступники сняли в Москве 3,4 млн рублей. Ещё 400 тысяч рублей снял их сообщник в Санкт-Петербурге. В результате двоих "приколистов" выследили по камерам и задержали. Предприимчивого автора идеи лёгкого заработка пока ищут.