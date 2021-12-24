Суд в Саратовской области арестовал мать, которая бросила детей замерзать в овраге
Женщине было предъявлено обвинение в покушении на убийство малышей и убийстве одного из них с особой жестокостью.
Мать замёрзших в овраге в Саратовской области детей. Фото © t.me / shot_shot
В Саратовской области суд арестовал на два месяца женщину, чьих детей нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино. Ранее она призналась, что пыталась задушить сына и дочь, а затем вынесла малышей на мороз.
Арест 43-летней Веры Зайцевой из Саратовской области © SHOT
Матери было предъявлено обвинение в покушении на убийство двоих детей и убийстве одного из них с особой жестокостью.
Напомним, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. Позже была задержана мать детей, она призналась, что пыталась задушить сына и дочь шарфом, а затем вынесла их на улицу. Следователи возбудили в отношении неё уголовное дело.
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