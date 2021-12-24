Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России перед произвольной программой
Накануне в ритм-танце они показали лучший результат, получив от судей 93,61 балла.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят с произвольным танцем на чемпионате России из-за травмы партнёра. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Кацалапов получил травму на тренировке перед произвольной программой. Из-за этого спортсменам пришлось сняться с первенства, которое проходит в Санкт-Петербурге.
Накануне Синицина и Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце, получив от судей 93,61 балла. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин (88,76). Тройку лидеров замкнули Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99).
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