Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России перед произвольной программой

Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят с произвольным танцем на чемпионате России из-за травмы партнёра. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Кацалапов получил травму на тренировке перед произвольной программой. Из-за этого спортсменам пришлось сняться с первенства, которое проходит в Санкт-Петербурге.

Накануне Синицина и Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце, получив от судей 93,61 балла. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин (88,76). Тройку лидеров замкнули Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99).