Омбудсмен Львова-Белова призвала не допустить травли девятилетней студентки МГУ

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала ситуацию с обучением девятилетней Алисы Тепляковой на психологическом факультете МГУ, в частности с сессией. Она отметила, что испытывает беспокойство в этой связи из-за того, что судьба ребёнка обсуждается так широко в информационном пространстве.

"Повышенное публичное внимание к ребёнку может повлечь и негативные для неё последствия. Мы не должны допустить травли как в отношении Алисы, так и в отношении её семьи", — отметила Львова-Белова в беседе с Лайфом.

Собеседница подчеркнула, что законные представители имеют преимущественное право в решении вопросов об образовании детей, однако в данном случае в законодательстве отсутствуют меры регулирования. Это значит, что разрешать вопросы следует самим участникам образовательного процесса, а при необходимости — другим компетентным органам, включая суд.

"Что важно отметить. Девочка уже завершила основное общее образование и в рамках действующего законодательства имеет право на получение высшего. Сейчас отношения между вузом, родителями и ребёнком регулируются стандартным договором, в котором прописан порядок оказания образовательных услуг, не учитывающий жизненную ситуацию девочки и её возрастные потребности", — указала омбудсмен.

Она отметила, что разрешить разногласия между вузом и родителями юной студентки можно с помощью дополнений к имеющемуся договору, которые будут учитывать особенности ситуации. Львова-Белова также добавила, что её аппарат уже информировал представителей психологического факультета МГУ о том, что в случае с Алисой необходимо использовать индивидуальный учебный план, который создаст для девочки наиболее комфортные условия.

Омбудсмен сообщила, что органы опеки и попечительства по месту жительства Тепляковой не видят угрозы жизни и здоровью ребёнка. При желании родителей девочке и всей её семье могут предоставить бесплатные услуги психологов, медиаторов и других специалистов, работающих в сети семейных центров столицы.

"В целях защиты прав и законных интересов девочки в ближайшее время мной в адрес ответственных лиц, а также уполномоченного по правам ребёнка в городе Москве будет направлено письмо, содержащее информацию о правовой оценке сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках для Алисы. Ситуация остаётся на моём личном контроле. Наша команда готова участвовать в переговорах сторон для поиска наилучших решений", — заключила омбудсмен.