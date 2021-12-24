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Омбудсмен Львова-Белова призвала не допустить травли девятилетней студентки МГУ

Ситуация вокруг Алисы вызывает у уполномоченного по правам ребёнка беспокойство. Педагогам психфака университета ранее уже указали на необходимость составить индивидуальный учебный план для девочки.

24 декабря, 11:06

Мария Львова-Белова © ТАСС / Сергей Карпухин

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала ситуацию с обучением девятилетней Алисы Тепляковой на психологическом факультете МГУ, в частности с сессией. Она отметила, что испытывает беспокойство в этой связи из-за того, что судьба ребёнка обсуждается так широко в информационном пространстве.

"Повышенное публичное внимание к ребёнку может повлечь и негативные для неё последствия. Мы не должны допустить травли как в отношении Алисы, так и в отношении её семьи", — отметила Львова-Белова в беседе с Лайфом.

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Собеседница подчеркнула, что законные представители имеют преимущественное право в решении вопросов об образовании детей, однако в данном случае в законодательстве отсутствуют меры регулирования. Это значит, что разрешать вопросы следует самим участникам образовательного процесса, а при необходимости — другим компетентным органам, включая суд.

"Что важно отметить. Девочка уже завершила основное общее образование и в рамках действующего законодательства имеет право на получение высшего. Сейчас отношения между вузом, родителями и ребёнком регулируются стандартным договором, в котором прописан порядок оказания образовательных услуг, не учитывающий жизненную ситуацию девочки и её возрастные потребности", — указала омбудсмен.

Она отметила, что разрешить разногласия между вузом и родителями юной студентки можно с помощью дополнений к имеющемуся договору, которые будут учитывать особенности ситуации. Львова-Белова также добавила, что её аппарат уже информировал представителей психологического факультета МГУ о том, что в случае с Алисой необходимо использовать индивидуальный учебный план, который создаст для девочки наиболее комфортные условия.

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Омбудсмен сообщила, что органы опеки и попечительства по месту жительства Тепляковой не видят угрозы жизни и здоровью ребёнка. При желании родителей девочке и всей её семье могут предоставить бесплатные услуги психологов, медиаторов и других специалистов, работающих в сети семейных центров столицы.

"В целях защиты прав и законных интересов девочки в ближайшее время мной в адрес ответственных лиц, а также уполномоченного по правам ребёнка в городе Москве будет направлено письмо, содержащее информацию о правовой оценке сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках для Алисы. Ситуация остаётся на моём личном контроле. Наша команда готова участвовать в переговорах сторон для поиска наилучших решений", — заключила омбудсмен.

Напомним, 21 декабря в МГУ произошёл скандал. Отец Алисы напал на завкафедрой. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждалось, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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