Ярмо вундеркинда: Можно ли любить детей за оценки Писатель и коуч Лиза Питеркина — о том, почему нельзя отбирать детство у своего ребёнка и что становится с такими малышами, когда они вырастают. 22 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Белинский Юрий

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой не смог вынести низкую оценку дочери и поэтому напал на завкафедрой в здании факультета психологии. Вам не кажется это странным? Плохую оценку получила дочь, это её личные отношения с учебным заведением и её личная ответственность за учёбу. Но вмешался отец и свалил всю ответственность за неуспех на заведующего кафедрой. Кстати, чей это неуспех? Судя по всему, отца.

Дети-вундеркинды восхищают и удивляют. Но мало кто догадывается, что феноменальные способности детей — повод для сострадания даже больше, чем для восхищения, потому что недетские проявления — результат того, что сделали родители. А что они сделали? Они превратили ребёнка во взрослого, лишив его возможности проживать естественные этапы психологического созревания личности.

Тело, интеллект и эмоциональная сфера развиваются параллельно, однако, если возникает травма, тело ребёнка продолжает расти, интеллект развивается, а эмоциональная сфера замирает или затормаживается в развитии. Ребёнок, взваливший на себя взрослую ответственность, готов к этому интеллектуально, но совершенно не готов эмоционально, то есть психологически. И у нормально развивающегося ребёнка без "помощи" взрослых не может возникнуть взрослых потребностей, не свойственных возрасту. К этому могут подтолкнуть только непомерные амбиции родителей, возникшие в результате эмоциональной травмы.

Размышляя над драматической историей папы и дочки Тепляковых, я предполагаю, что неразвитая детская психика и непомерные взрослые амбиции — особенность этой семейной системы. Эмоционально зрелый человек может справиться с сильными переживаниями. Эмоционально зрелый человек отделяет собственные неудачи от неудач других членов семьи. "Детская психика" отца Алисы не позволила справиться с неудачей дочери.

Детская позиция отца проявилась ещё и в неспособности признать ответственность дочери за низкий балл, и в неспособности отделять свои проблемы от проблем дочери. В общем, в роли взрослого оказалась Алиса, а в роли капризного ребёнка, у которого виноваты взрослые, — отец. Но и сама Алиса оказалась во взрослой позиции только в этом эпизоде. Несмотря на гениальное поступление в вуз в девять лет, по мнению сокурсников, с нагрузкой ребёнок не справляется. Да она и не обязана справляться!

Печально, что оценка значит для отца больше, чем психологическое здоровье дочери. Низкая оценка — просто оценка, она не делает студента плохим или хорошим человеком, а просто помогает понять, в каких знаниях есть пробел, чтобы восполнить этот недостаток. Если оценка становится мерилом ценности личности, значит, личность ребёнка ничтожна и его можно любить только за высокие оценки.

Всё это очень напоминает нарциссическую травму, для которой характерны грандиозность и идеализация. Некоторые психотерапевты называют нарциссизм травмой пятнадцатилетнего капитана. Когда на долю ребёнка выпадает взрослая ответственность, его психика подвергается тяжёлым испытаниям, из которых невозможно выйти эмоционально здоровым. И чтобы ребёнок стал таким капитаном, родители должны навязать ему мысль о ценности превосходства. Такой грандиозной Алиса не могла стать сама по себе. Нарциссическая грандиозность детей формируется только под воздействием травмированных родителей.

Вундеркинды — прекрасные искалеченные дети без детства. Их детская часть оказалась не нужна родителям. Ребёнок, лишённый периода беспечности, рискует не справиться с испытаниями взрослой жизни. Вспомним юную гениальную поэтессу Нику Турбину, покончившую с собой в 27 лет, не справившись с тем, что перестала быть особенным ребёнком и стала просто взрослым человеком. Быть великим и грандиозным всегда получается далеко не у всех. И жить в режиме непереносимой грандиозности всю жизнь невозможно. А главное — стремление к результатам, достижениям и демонстрации превосходства чаще всего приводит к глубокому внутреннему одиночеству и личному несчастью. Нужно ли знать сто языков, чтобы не говорить на одном-единственном и быть понятым и любимым не за оценки?

Если у родителей возникает шальная мысль вырастить гения, есть смысл задать вопрос: для чего самому родителю это нужно? Детям нужно детство. У детей нет потребности быть гениями, это исключительно навязанная родительская потребность. А вот для чего родителям нужно эмоционально калечить детей и какие свои собственные нереализованные потребности родители удовлетворяют, манипулируя детьми, стоит разобраться. По всей вероятности, потребность отца Алисы Тепляковой быть грандиозным отличником не была удовлетворена, поэтому понадобилась жизнь дочери, чтобы кормить собственные амбиции. Именно поэтому так непереносима для отца оказалась не его собственная оценка.

Прежде чем грузить детей изучением десятка языков или достижением рекордных результатов в спорте, родителям важно честно посмотреть самим себе в глаза и признать, что дети — не продолжение личности родителей, это отдельные личности. И самое ценное в детях — не их невероятные победы, а то, что они просто дети — и всё.

Авторы Лиза Питеркина