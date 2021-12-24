NI: В случае "вторжения" на Украину России придётся вести войну с НАТО на два фронта

В случае обострения конфликта с Украиной России придётся вести войну на два фронта. Об этом пишет журнал The National Interest.

Автор статьи Крис Осборн отмечает, что у альянса есть все возможности оказать поддержку Киеву как на суше, так и на море. По его мнению, важным аспектом в возможном противостоянии станет борьба между Москвой и НАТО в Черноморском регионе.

"ВМС США, вероятно, имеет морское превосходство над ВМФ России, а высадка морской пехоты может привести к конфликту на два фронта, с которым придётся бороться российским силам", — рассуждает военный обозреватель.

Осборн подчеркнул, что в случае мощного удара альянса со стороны Чёрного моря у нашей армии непременно появятся проблемы с удержанием захваченных территорий. Это, в свою очередь, позволит Западу попросту выбить российских военных оттуда, добавил эксперт. Так, Москву лишат всех достигнутых результатов при первоначальном вторжении на территорию Незалежной.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Резников попросил у НАТО наступательное вооружение. Он подчеркнул, что не исключает вероятность нападения Москвы на Киев, но признал, что сейчас "большой угрозы нет".