Мошенники три дня возили учительницу музыки по банкам, чтобы выманить 3,2 млн

Учительница музыки три дня ездила с мошенниками по разным банкам, чтобы перевести свои деньги с "заблокированных счетов" в Центробанк. Злоумышленникам она отдала 3,2 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что история "развода" началась классически — со звонка "сотрудницы полиции". Та сообщила женщине, что её счёт прямо сейчас пытаются взломать преступники и деньги необходимо защитить. Для этого злоумышленница связала учительницу музыки со "специалистом по финансам", который чётко обозначил пострадавшей алгоритм дальнейших действий. При этом важно было сохранять всё в секрете, так как происходящее, заверили мошенники, является тайной следствия.

Женщина, следуя "инструкции", перевела все деньги со вкладов на левый счёт. Однако с этим возникли сложности, так как она хранила средства в разных кредитных организациях. Мошенникам пришлось съездить с преподавательницей на такси в Рязань и Коломну, чтобы снять наличные. После того как деньги оказались на руках, пострадавшая перевела их на Qiwi-кошелёк злоумышленников и только потом поняла, что её обманули. Сейчас мошенников ищут.