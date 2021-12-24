Инженер Бакин предрёк рост цен на недвижимость до 20%
По словам эксперта, в текущем году некоторые виды стройматериалов подорожали аж на 300%. К примеру, стоимость металла поднялась на 270%, древесины — на 200%.
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В следующем году недвижимость в России в среднем подорожает на 15–20%. Как сообщил генеральный директор ООО "Альянс" Сергей Бакин, на это повлияет рост цен на стройматериалы.
"Повышение цен на жильё точно будет, в пределах 15–20%. Посмотрите на темпы роста цен, год у нас не из стандартных", — цитирует его телеканал "360".
По словам Бакина, некоторые виды стройматериалов подорожали аж на 300%. К примеру, стоимость металла в этом году поднялась на 270%, древесины — на 200%. Инженер сравнил эту тенденцию с повышением цен на топливо, которое дорожает из года в год.
Ранее глава компании "Дом.рф" Виталий Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке до 10%. Речь идёт о кредите на жильё в новостройках. Причиной роста Мутко назвал повышение ключевой ставки. Также он предрёк остановку цен на жильё в регионах в 2022 году.
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