Инженер Бакин предрёк рост цен на недвижимость до 20%

В следующем году недвижимость в России в среднем подорожает на 15–20%. Как сообщил генеральный директор ООО "Альянс" Сергей Бакин, на это повлияет рост цен на стройматериалы.

"Повышение цен на жильё точно будет, в пределах 15–20%. Посмотрите на темпы роста цен, год у нас не из стандартных", — цитирует его телеканал "360".