Пассажирский самолёт Саратов — Москва подал сигнал тревоги

Пассажирский Boeing 737, выполняющий рейс Саратов — Москва, подал сигнал тревоги и начал снижение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Сигнал поступил спустя полчаса после вылета, сейчас борт находится над Рязанской областью. Он должен приземлиться в аэропорту Домодедово.