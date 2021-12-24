Пассажирский самолёт Саратов — Москва подал сигнал тревоги
Сейчас Boeing 737 находится над Рязанской областью и продолжает снижаться.
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Пассажирский Boeing 737, выполняющий рейс Саратов — Москва, подал сигнал тревоги и начал снижение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Сигнал поступил спустя полчаса после вылета, сейчас борт находится над Рязанской областью. Он должен приземлиться в аэропорту Домодедово.
А ранее "Аэрофлот" прокомментировал ЧП с самолётом Airbus А321, который сел в аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности. В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что проблемы произошли в антипробуксовочной системе.
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