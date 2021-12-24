Аналитики "Яндекс.Маркета" назвали самые популярные у россиян новогодние украшения

Специалисты "Яндекс.Маркета" выяснили, какие новогодние украшения и гирлянды пользуются наибольшей популярностью у россиян в 2021 году. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Большую часть (75%) среди купленных украшений занимают фигурки и шары, оставшаяся доля пришлась на разнообразные бусы, венки, наклейки и тому подобное. В топ-10 самых популярных новогодних фигурок вошли звезда, Дед Мороз, ёлка, шишка, снеговик, снежинка, олень, колокольчик, Санта-Клаус и сердце.

Как указали в "Маркете", фигурки Деда Мороза обгоняют по продажам фигурки Санта-Клауса более чем в полтора раза. А Санты примерно настолько же популярнее Снегурочек.

Среди фигурок животных чаще покупают оленей и птиц, следом за ними идёт тигр — символ 2022 года. Далее следуют медведи, пингвины и зайцы.

Самыми популярными цветами новогодних украшений опрошенные назвали красный, золотистый, белый, серебристый и зелёный.

46% проданных на платформе гирлянд — это декоративные украшения типа "нить", а 43% — типа "занавес". Остальные 11% пришлись на "бахрому", "сетку", "сосульки" и другие.

Основной ассортимент новогодних деревьев на "Яндекс.Маркете" — искусственные ёлки. Подавляющее большинство (90%) покупателей выбрали зелёный цвет дерева, около 6% купили белый, остальную часть между собой поделили серебристая, синяя, красная, голубая и другие раскраски новогодних красавиц.

Наибольшей популярностью пользовались ёлки высотой 180 сантиметров. Средняя цена дерева — 3480 рублей.