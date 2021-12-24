Штамм коронавируса "омикрон" выявили уже в 110 странах мира. Об этом говорится в обновлённой информации о новом варианте CoViD-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По данным на 22 декабря, "омикрон" выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ", — отмечается в заявлении.