Штамм коронавируса "омикрон" выявили уже в 110 странах мира
Первичные данные указывают на то, что эта мутация распространяется гораздо быстрее "дельты" и может быть менее серьёзной.
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Штамм коронавируса "омикрон" выявили уже в 110 странах мира. Об этом говорится в обновлённой информации о новом варианте CoViD-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"По данным на 22 декабря, "омикрон" выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ", — отмечается в заявлении.
Согласно первичным данным, "омикрон" распространяется гораздо быстрее штамма "дельта", но при этом может быть менее серьёзным. Однако пока не известно, насколько вакцины или перенесённое ранее заболевание способствуют более лёгкому течению болезни.
Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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