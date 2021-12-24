Путин поручил правительству на новогодних каникулах уделять особое внимание борьбе с ковидом
Президент призвал и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения на особом контроле кабмина.
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства поручил на новогодних праздниках уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом.
"Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года", — отметил глава государства.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в правительственном штабе по борьбе с ковидом "в живом режиме" фиксируют все особенности ситуации с распространением нового варианта инфекции "омикрон".
Комментариев: 0