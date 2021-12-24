Путин поручил правительству на новогодних каникулах уделять особое внимание борьбе с ковидом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства поручил на новогодних праздниках уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом.

"Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года", — отметил глава государства.