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Путин поручил правительству на новогодних каникулах уделять особое внимание борьбе с ковидом

Президент призвал и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения на особом контроле кабмина.

24 декабря, 12:10

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства поручил на новогодних праздниках уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом.

"Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года", — отметил глава государства.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в правительственном штабе по борьбе с ковидом "в живом режиме" фиксируют все особенности ситуации с распространением нового варианта инфекции "омикрон".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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