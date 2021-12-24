В Кузбассе ввели клятву горняка для повышения безопасности на предприятиях

Власти Кузбасса ввели "клятву горянка" для повышения личной ответственности работников и безопасности на предприятиях. Об этом стало известно из инстаграма заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова.

"Для того чтобы повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий, мы в Кузбассе, посоветовавшись с горняками, совместно решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы для них", — говорится в посте.