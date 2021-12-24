В Кузбассе ввели клятву горняка для повышения безопасности на предприятиях
Она — ещё один шаг к пониманию каждым шахтёром ответственности за собственную безопасность, а также за жизни и здоровье коллег, указали местные власти.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Власти Кузбасса ввели "клятву горянка" для повышения личной ответственности работников и безопасности на предприятиях. Об этом стало известно из инстаграма заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова.
"Для того чтобы повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий, мы в Кузбассе, посоветовавшись с горняками, совместно решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы для них", — говорится в посте.
Замглавы региона добавил, что данная клятва — это "ещё один шаг к тому, что каждый шахтёр должен понимать, что несёт ответственность за собственную безопасность, а также за жизни и здоровье своих коллег".
Напомним, утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров произошло задымление на шахте "Листвяжная". В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
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