Путин поручил выполнить все заявленные по нацпроектам планы в ближайшие три года
Эта тема широко обсуждалась и на заседании Совета по стратегическому развитию с участием главы государства, которое прошло 15 декабря.
Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства (в режиме видеоконференции) © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин поставил задачу реализовать все планы по нацпроектам в ближайшие три года. Заявление прозвучало на встрече с членами правительства в режиме видеоконференции в пятницу. Лайф напоминает, что эта тема широко обсуждалась и на заседании Совета по стратегическому развитию, которое прошло 15 декабря.
"Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трёхлетку все заявленные планы должны быть выполнены", — отметил глава государства.
Ранее президент в ходе своей большой пресс-конференции 23 декабря поручил кабмину сделать всё, чтобы выполнялись обещания по пенсиям прошлых лет. Российский лидер также анонсировал принятие решений по так называемому силовому блоку, чтобы выравнять доходы людей, которые работают в правоохранительных органах.
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