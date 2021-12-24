Путин поручил выполнить все заявленные по нацпроектам планы в ближайшие три года

Президент Владимир Путин поставил задачу реализовать все планы по нацпроектам в ближайшие три года. Заявление прозвучало на встрече с членами правительства в режиме видеоконференции в пятницу. Лайф напоминает, что эта тема широко обсуждалась и на заседании Совета по стратегическому развитию, которое прошло 15 декабря.

"Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трёхлетку все заявленные планы должны быть выполнены", — отметил глава государства.