"Дядька он умный": Александр Шпак готов провести бой-реванш с Никитой Джигурдой
По словам блогера, знаменитому актёру не удалось его удивить на ринге.
Фото © Instagram / sashashpakofficial
Бодибилдер и блогер Александр Шпак в беседе с Лайфом поделился впечатлениями о поединке с актёром Никитой Джигурдой.
42-летний Шпак победил 60-летнего Джигурду нокаутом во втором раунде. Бой прошёл по правилам бокса в рамках промоушена "Наше дело".
"Никита абсолютно правильно заявил, что он боксирует на уровне того соперника, который есть. Был Милонов — один уровень. Татарин — другой. Никита Борисович показал очень хороший уровень. Кто бы что ни говорил про возраст, а Никита попадает по голове, удар у него более чем чувствительный, он работает очень неплохо. Опыта у него много. Дядька он умный. Но в любом бою важны две вещи — рефлексия и мозги. И то и другое у Никиты есть. То, что подготовки у него не было... Я не могу сказать, была она или нет. На мой взгляд, она была. Имела место быть", — заявил Шпак.
Блогер готов провести с Джигурдой бой-реванш. При этом он отметил, что на ринге знаменитый актёр его ничем не удивил.
"Смог ли он меня удивить? Нет, я всегда готов к любому противнику. Всё зависит только от меня, а не от того, кто напротив меня. Если Никита захочет реванш, то реваншу быть. Я буду только рад. Это будет для меня интересно. Я не боюсь проигрывать. Если такое предложение поступит, я, безусловно, соглашусь", — добавил Шпак.
"Делает это для своего хайпа": Как Джигурда разнёс Кушанашвили в октагоне и захотел подраться с Джиганом
Ранее Джигурда одержал на ринге две победы. Сначала он одолел депутата Госдумы Виталия Милонова, а затем нокаутировал журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили.
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