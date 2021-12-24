Бодибилдер и блогер Александр Шпак в беседе с Лайфом поделился впечатлениями о поединке с актёром Никитой Джигурдой.

42-летний Шпак победил 60-летнего Джигурду нокаутом во втором раунде. Бой прошёл по правилам бокса в рамках промоушена "Наше дело".

"Никита абсолютно правильно заявил, что он боксирует на уровне того соперника, который есть. Был Милонов — один уровень. Татарин — другой. Никита Борисович показал очень хороший уровень. Кто бы что ни говорил про возраст, а Никита попадает по голове, удар у него более чем чувствительный, он работает очень неплохо. Опыта у него много. Дядька он умный. Но в любом бою важны две вещи — рефлексия и мозги. И то и другое у Никиты есть. То, что подготовки у него не было... Я не могу сказать, была она или нет. На мой взгляд, она была. Имела место быть", — заявил Шпак.

Блогер готов провести с Джигурдой бой-реванш. При этом он отметил, что на ринге знаменитый актёр его ничем не удивил.

"Смог ли он меня удивить? Нет, я всегда готов к любому противнику. Всё зависит только от меня, а не от того, кто напротив меня. Если Никита захочет реванш, то реваншу быть. Я буду только рад. Это будет для меня интересно. Я не боюсь проигрывать. Если такое предложение поступит, я, безусловно, соглашусь", — добавил Шпак.