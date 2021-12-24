"Всего лишь его пожелания": Федун отреагировал на слова Газизова об акциях "Спартака"
Ранее бывший гендиректор красно-белых рассказал, что владелец клуба при найме на работу обещал ему в письменной форме долю в "Спартаке".
Фото © ТАСС / Илья Питалев
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун опроверг слова бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова о расписке и предложенных ему акциях красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Ранее Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал ему в письменной форме долю в "Спартаке". Также, по словам бывшего гендиректора, ему полагалось денежное вознаграждение лично от владельца клуба при достижении результата.
"Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий, там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключён трудовой договор. А то, о чём сейчас говорит Газизов, всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право", — заявил Федун.
"Скоро все узнают правду": Бывший гендиректор "Спартака" Газизов рассказал, что Федун обещал ему акции клуба
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".
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