"Скоро все узнают правду": Бывший гендиректор "Спартака" Газизов рассказал, что Федун обещал ему акции клуба
Он работал в столичной команде с июля по декабрь 2020 года, а сейчас занимает аналогичный пост в "Уфе".
Шамиль Газизов. Фото © ТАСС / Брайдов Вадим
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что владелец красно-белых Леонид Федун при найме на работу предложил ему акции клуба. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели представленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определённую часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба "Спартак", то есть его акции", — заявил Газизов.
Он уточнил, что не хотел говорить об обещании Федуна публично. Но его вынудило нежелание "Спартака" выплачивать ему выходное пособие в полном объёме.
"Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны", — добавил Газизов.
Функционер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".
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