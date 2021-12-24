"Скоро все узнают правду": Бывший гендиректор "Спартака" Газизов рассказал, что Федун обещал ему акции клуба

С июля по декабрь 2020 года его местом работы была столичная команда; сейчас аналогичный пост он занимает в «Уфе».

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что владелец красно-белых Леонид Федун при найме на работу предложил ему акции клуба. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели представленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определённую часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба "Спартак", то есть его акции", — заявил Газизов.

Он уточнил, что не хотел говорить об обещании Федуна публично. Но его вынудило нежелание "Спартака" выплачивать ему выходное пособие в полном объёме.

"Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны", — добавил Газизов.