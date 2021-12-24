Фигуристке Загорски стало плохо после выступления на чемпионате России

Фигуристке Тиффани Загорски стало плохо после проката произвольной программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях танцевальных дуэтов Загорски выступает с Джонатаном Гурейро. После произвольного танца она покинула лёд спорткомплекса "Юбилейный" на руках врачей.

Ранее Загорски перенесла менингит. На нынешнем первенстве они с Гурейро заняли восьмое место, получив в сумме 179,50. Золото второй год подряд завоевали Александра Степанова и Иван Букин (223,37).