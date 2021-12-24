Фигуристке Загорски стало плохо после выступления на чемпионате России
Врачи унесли 27-летнюю спортсменку с площадки на руках.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Фигуристке Тиффани Загорски стало плохо после проката произвольной программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
В соревнованиях танцевальных дуэтов Загорски выступает с Джонатаном Гурейро. После произвольного танца она покинула лёд спорткомплекса "Юбилейный" на руках врачей.
Ранее Загорски перенесла менингит. На нынешнем первенстве они с Гурейро заняли восьмое место, получив в сумме 179,50. Золото второй год подряд завоевали Александра Степанова и Иван Букин (223,37).
По итогам чемпионата России определится состав сборной России на Олимпиаду. Игры пройдут в феврале в Пекине.
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