Фигуристы Степанова и Букин защитили титул чемпионов России
Лидировавшие после ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись из-за травмы партнёра.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин второй раз подряд стали чемпионами России в соревнованиях танцевальных дуэтов. Национальное первенство проходит на льду спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.
Степанова и Букин, в ритмическом танце показавшие второй результат, получили за произвольную программу 134,61 балла. В сумме они набрали 223,37 балла.
Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70 балла). Напомним, что Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, а её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.
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Бронзовыми призёрами чемпионата России стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они получили от судей 195,75 балла.
Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись с произвольной программы из-за повреждения у партнёра. У Кацалапова обострилась травма спины.
По итогам чемпионата России определится состав сборной России на Олимпиаду, которая пройдёт в Пекине в феврале.
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