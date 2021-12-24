Мишустин призвал не допустить роста цен на отели перед финалом Лиги чемпионов в Петербурге
Финал турнира пройдёт 28 мая 2022 года на «Газпром-арене».
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить необоснованного роста цен на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга перед финалом Лиги чемпионов нынешнего сезона. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.
"Как и в период прошлых чемпионатов, важно следить, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости проживания в гостиницах", — отметил премьер.
Финал Лиги чемпионов состоится на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. По словам Мишустина, болельщики из других государств смогут приехать на матч без виз.
"Достаточно будет оформить лишь паспорт болельщика, так называемый Fan ID. Он к тому же даст возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Подобная практика уже была и хорошо себя зарекомендовала", — сказал глава правительства.
На данный момент борьбу в Лиге чемпионов продолжают 16 клубов. В плей-офф вышли "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (все — Англия), "Атлетико", "Реал", "Вильярреал" (все — Испания), "Интер", "Ювентус" (оба — Италия), "Спортинг" и "Бенфика" (оба — Португалия), "Пари Сен-Жермен" и "Лилль" (оба — Франция), "Аякс" (Нидерланды), "Зальцбург" (Австрия) и "Бавария" (Германия).
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