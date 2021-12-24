"Мы испугались": Фигурист Кацалапов объяснил снятие с чемпионата России
Накануне они с Викторией Синициной показали лучший результат в ритм-танце.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Действующий чемпион Европы и мира в танцах на льду Никита Кацалапов, заявил, что его напугала полученная на чемпионате России травма. Об этом он написал в своём инстаграме.
Кацалапов выступает в дуэте с Викторией Синициной. Накануне они показали лучший результат в ритм-танце, но перед произвольной программой вынуждены были сняться.
"Ещё утром на тренировке мы шикарно катались, парили надо льдом и кайфовали. Но в конце проката я понял, что, если сделаю сегодня ещё один подъём, на 100% больше не разогнусь. Обострилась старая травма спины, и мы испугались, что я снова выпаду недели на три. Так уже было. Но перед Олимпиадой этого допустить просто нельзя", — заявил Кацалапов.
По итогам проходящего в Санкт-Петербурге первенства золотые медали в танцах на льду второй год подряд завоевали Александра Степанова и Иван Букин (223,37). Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70 балла). Бронзовыми призёрами чемпионата России стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75).
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