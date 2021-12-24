Действующий чемпион Европы и мира в танцах на льду Никита Кацалапов, заявил, что его напугала полученная на чемпионате России травма. Об этом он написал в своём инстаграме.

"Ещё утром на тренировке мы шикарно катались, парили надо льдом и кайфовали. Но в конце проката я понял, что, если сделаю сегодня ещё один подъём, на 100% больше не разогнусь. Обострилась старая травма спины, и мы испугались, что я снова выпаду недели на три. Так уже было. Но перед Олимпиадой этого допустить просто нельзя", — заявил Кацалапов.