Американские кардиологи назвали фисташки продуктом, помогающим в борьбе с гипертонией
Их ежедневное употребление снизит общее периферическое сопротивление и улучшит некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.
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Учёные из Американской кардиологической ассоциации рассказали, что ежедневное употребление фисташек может помочь в борьбе с гипертонией. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на исследование.
Специалисты наблюдали за двумя группами испытуемых, имеющих одновременно повышенное артериальное давление и диабет второго типа. Первая группа придерживалась диеты с низким содержанием жира и большим количеством углеводов, а к рациону второй группы добавили фисташки.
По истечении четырёх недель второй группе удалось значительно снизить общее периферическое сопротивление, повысить сердечный выброс и улучшить некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.
"Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причём больше всего это наблюдалось во время сна", — подчеркнули в исследовании.
По словам учёных, в фисташках содержится большое количество аминокислоты L-аргинин, перерабатываемой организмом в оксид азота. Именно он участвует в расширении сосудов и уменьшает артериальное давление.
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