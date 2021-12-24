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Американские кардиологи назвали фисташки продуктом, помогающим в борьбе с гипертонией

Их ежедневное употребление снизит общее периферическое сопротивление и улучшит некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.

24 декабря, 14:29

Фото © Shutterstock

Учёные из Американской кардиологической ассоциации рассказали, что ежедневное употребление фисташек может помочь в борьбе с гипертонией. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на исследование.

Специалисты наблюдали за двумя группами испытуемых, имеющих одновременно повышенное артериальное давление и диабет второго типа. Первая группа придерживалась диеты с низким содержанием жира и большим количеством углеводов, а к рациону второй группы добавили фисташки.

По истечении четырёх недель второй группе удалось значительно снизить общее периферическое сопротивление, повысить сердечный выброс и улучшить некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.

"Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причём больше всего это наблюдалось во время сна", — подчеркнули в исследовании.

По словам учёных, в фисташках содержится большое количество аминокислоты L-аргинин, перерабатываемой организмом в оксид азота. Именно он участвует в расширении сосудов и уменьшает артериальное давление.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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