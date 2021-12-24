Минкульт Незалежной обидел образ украинки-воровки в сериале Netflix "Эмили в Париже"

Глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко раскритиковал второй сезон сериала от стримингового сервиса Netflix "Эмили в Париже". По мнению министра, авторы киноленты продемонстрировали всему миру оскорбительный образ украинки.

По словам Ткаченко, героиню Петру, которая в сериале играет киевлянку, выставили недалёкой воровкой, лишённой вкуса. Министр подчеркнул, что это является неприемлемым по отношению ко всем гражданам Незалежной. Как он отметил, стереотипы необходимо разрушать, а не продвигать в массы.

"Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать всё бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть", — написал глава украинского Минкульта у себя в телеграм-канале.

В целом Ткаченко высоко оценил сериал, назвав его довольно "неплохим", однако жалобу в Netflix всё же отправил.