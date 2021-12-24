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Минкульт Незалежной обидел образ украинки-воровки в сериале Netflix "Эмили в Париже"

Глава ведомства Александр Ткаченко отметил, что такая отсылка неприемлема по отношению к жителям Украины. По его словам, стереотипы необходимо разрушать, а не продвигать в массы.

24 декабря, 14:37
<p>Главная героиня Эмили с Петрой (блондинка) © <a href="https://www.netflix.com/ru/title/81037371" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Netflix</a></p>

Главная героиня Эмили с Петрой (блондинка) © Netflix

Глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко раскритиковал второй сезон сериала от стримингового сервиса Netflix "Эмили в Париже". По мнению министра, авторы киноленты продемонстрировали всему миру оскорбительный образ украинки.

По словам Ткаченко, героиню Петру, которая в сериале играет киевлянку, выставили недалёкой воровкой, лишённой вкуса. Министр подчеркнул, что это является неприемлемым по отношению ко всем гражданам Незалежной. Как он отметил, стереотипы необходимо разрушать, а не продвигать в массы.

"Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать всё бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть", — написал глава украинского Минкульта у себя в телеграм-канале.

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В целом Ткаченко высоко оценил сериал, назвав его довольно "неплохим", однако жалобу в Netflix всё же отправил.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили переименовать площадь Маяковского в честь гей-актёра Билли Херрингтона. Некоторые жители выразили несогласие с такой инициативой, обвинив автора петиции в работе на "соответствующие службы" за рубежом.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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