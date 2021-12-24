На губернаторской ёлке во Владивостоке девушки в кожаных трусах станцевали перед детьми. © Telegram / "Подъём"

Новогодний "подарок" от губернатора для детей во Владивостоке, похоже, запомнится маленьким зрителям и их родителям надолго. На арену цирка, где проходило праздничное представление, вышли так называемые помощницы Деда Мороза — девушки в кожаных шортах с жезлами.

Танцовщицы исполнили номер, изображая полицейских, которые помогают ловить Бабу-ягу. Но откровенные наряды девушек вызвали у зрителей, по крайней мере у совершеннолетних гостей, весьма пошлые ассоциации. Многие возмутились излишней откровенностью. Как сообщает "Подъём", новогоднее шоу организовал гастролирующий Цирк Филатовых. Дрессировщик Александр Филатов объяснил, что этот номер демонстрируется не впервые.

"Просто какой-то одной бабушке что-то не понравилось, она написала. Но никакого в этом нет ничего, никаких откровенных сцен. Это обычный танец. Когда девушки выходят в перьях в балете, никого же это не трогает", — рассказал Филатов изданию.

Кроме того, дрессировщик отметил, что на этом представлении присутствовал и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Однако, по его словам, танцев "полицейских" глава региона не дождался — ушёл раньше.