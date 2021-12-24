Рекрутер Валинуров развенчал популярный миф о поиске работы

Поскольку рынок заполнен вакансиями постоянно, нет идеальных сезонов для поиска работы. Об этом сообщил карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров в интервью "Вечерней Москве".

"В летний период столько же предложений, как и в деловые сезоны (осень и весна). Просто летом все решения по кадрам принимаются медленнее, поскольку большинство руководителей в отпусках", — рассказал рекрутер.

По его словам, на рынке представлено одинаковое количество вакансий, а остальное зависит уже от соискателя и работодателя. Валинуров подчеркнул, что в предновогоднее время руководитель старается закрыть все объявления по поиску работников, чтобы уже в январе сотрудник заступил на смену. Кроме того, не стоит менять работу в период новогодних праздников. В это время активность на рынке считается минимальной.