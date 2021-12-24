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Рекрутер Валинуров развенчал популярный миф о поиске работы

Специалист посоветовал желающим сменить работодателя не делать этого в период новогодних праздников, поскольку активность на рынке в это время минимальна.

24 декабря, 14:48

Фото © Pixabay

Поскольку рынок заполнен вакансиями постоянно, нет идеальных сезонов для поиска работы. Об этом сообщил карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров в интервью "Вечерней Москве".

"В летний период столько же предложений, как и в деловые сезоны (осень и весна). Просто летом все решения по кадрам принимаются медленнее, поскольку большинство руководителей в отпусках", — рассказал рекрутер.

По его словам, на рынке представлено одинаковое количество вакансий, а остальное зависит уже от соискателя и работодателя. Валинуров подчеркнул, что в предновогоднее время руководитель старается закрыть все объявления по поиску работников, чтобы уже в январе сотрудник заступил на смену. Кроме того, не стоит менять работу в период новогодних праздников. В это время активность на рынке считается минимальной.

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Ранее в Сбере рассказали, какие отрасли стали лидерами по росту зарплат в 2021 году. Как отметили аналитики, к концу года увеличение выплат заметно ускорилось. Так, в ноябре номинальный фонд оплаты труда вырос на 14,8% в годовом выражении.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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