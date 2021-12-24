Рекрутер Валинуров развенчал популярный миф о поиске работы
Специалист посоветовал желающим сменить работодателя не делать этого в период новогодних праздников, поскольку активность на рынке в это время минимальна.
Фото © Pixabay
Поскольку рынок заполнен вакансиями постоянно, нет идеальных сезонов для поиска работы. Об этом сообщил карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров в интервью "Вечерней Москве".
"В летний период столько же предложений, как и в деловые сезоны (осень и весна). Просто летом все решения по кадрам принимаются медленнее, поскольку большинство руководителей в отпусках", — рассказал рекрутер.
По его словам, на рынке представлено одинаковое количество вакансий, а остальное зависит уже от соискателя и работодателя. Валинуров подчеркнул, что в предновогоднее время руководитель старается закрыть все объявления по поиску работников, чтобы уже в январе сотрудник заступил на смену. Кроме того, не стоит менять работу в период новогодних праздников. В это время активность на рынке считается минимальной.
Ранее в Сбере рассказали, какие отрасли стали лидерами по росту зарплат в 2021 году. Как отметили аналитики, к концу года увеличение выплат заметно ускорилось. Так, в ноябре номинальный фонд оплаты труда вырос на 14,8% в годовом выражении.
Комментариев: 0