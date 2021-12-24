Путин назвал "какой-то чушью" все обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе
Лидер РФ отметил, что одни европейские потребители не заказывают дополнительных объёмов голубого топлива, а другие в реверсном режиме запустили газ в обратную сторону.
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Все обвинения, которые звучат от разных стран в адрес России по поводу нехватки газа в Европе, являются "какой-то чушью". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
Комментируя заморозку запуска газопровода "Северный поток – 2", российский лидер отметил, что одни европейские потребители не заказывают дополнительных объёмов газа, а другие попросту запустили топливо в реверс.
"Наш газ, собственно, но это же не увеличивает количество российского газа на европейском рынке. Вот цена растёт. Но это бог с ним, это их решение. Но удивительно, что нас начинают обвинять. Какая-то чушь просто", — сказал глава государства.
Напомним, 21 декабря цена газа в Европе побила исторический рекорд и впервые превысила $2100 за тысячу кубометров. Стоимость начала расти после того, как "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа.
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