Путин назвал "какой-то чушью" все обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе

Все обвинения, которые звучат от разных стран в адрес России по поводу нехватки газа в Европе, являются "какой-то чушью". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Комментируя заморозку запуска газопровода "Северный поток – 2", российский лидер отметил, что одни европейские потребители не заказывают дополнительных объёмов газа, а другие попросту запустили топливо в реверс.