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Путин назвал "какой-то чушью" все обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе

Лидер РФ отметил, что одни европейские потребители не заказывают дополнительных объёмов голубого топлива, а другие в реверсном режиме запустили газ в обратную сторону.

24 декабря, 14:51

© Pixabay

Все обвинения, которые звучат от разных стран в адрес России по поводу нехватки газа в Европе, являются "какой-то чушью". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Комментируя заморозку запуска газопровода "Северный поток – 2", российский лидер отметил, что одни европейские потребители не заказывают дополнительных объёмов газа, а другие попросту запустили топливо в реверс.

"Наш газ, собственно, но это же не увеличивает количество российского газа на европейском рынке. Вот цена растёт. Но это бог с ним, это их решение. Но удивительно, что нас начинают обвинять. Какая-то чушь просто", — сказал глава государства.

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Напомним, 21 декабря цена газа в Европе побила исторический рекорд и впервые превысила $2100 за тысячу кубометров. Стоимость начала расти после того, как "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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