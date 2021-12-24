Путин высказался о препятствиях Запада для "Северного потока – 2": Это глупо
По словам главы государства, запуск трубопровода снизил бы цену на газ для Европы.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что те, кто чинят препятствия "Северному потоку – 2" и не дают проекту работать, поступают глупо.
"Это ещё и глупо для тех, кто не даёт возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объёмов газа на европейский рынок, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте", — отметил Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. При этом 17 декабря началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2".
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