Путин высказался о препятствиях Запада для "Северного потока – 2": Это глупо

"Это ещё и глупо для тех, кто не даёт возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объёмов газа на европейский рынок, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте", — отметил Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.