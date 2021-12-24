В Москве десант Дедов Морозов высадился на крышу больницы и поздравил детей

В Москве десант Дедов Морозов высадился на крышу детской больницы, чтобы поздравить юных пациентов © Telegram / Городское хозяйство Москвы

Целый десант Дедов Морозов – альпинистов по старой доброй традиции поздравил маленьких пациентов, которые проходят лечение в Морозовской детской больнице в Москве. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, отметив, что сказочные персонажи заглянули с поздравлениями в окошко каждой палаты.

"50 московских спасателей в образе Дедов Морозов высадились на крышу нового корпуса больницы, с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз и заглянули в окна палат", — указано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале комплекса.







Уточняется, что с пожарных подъёмников детей поздравляли ещё и Снегурочки, роли которых исполнили 10 психологов московского пожарно-спасательного центра. Вместе ними к юным пациентам заглянула в гости такса Маруся — талисман московских пожарных и спасателей.

Около самого здания медучреждения прошло новогоднее представление с участием оркестра снеговиков. А после этого волонтёры провели в больнице мастер-классы для ребят.