В Москве десант Дедов Морозов высадился на крышу больницы и поздравил детей
В гости к ребятам пришли и Снегурочки, роли которых исполнили психологи пожарно-спасательного центра. Кроме того, "волшебники" привели с собой таксу-талисман по кличке Маруся.
© Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
В Москве десант Дедов Морозов высадился на крышу детской больницы, чтобы поздравить юных пациентов © Telegram / Городское хозяйство Москвы
Целый десант Дедов Морозов – альпинистов по старой доброй традиции поздравил маленьких пациентов, которые проходят лечение в Морозовской детской больнице в Москве. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, отметив, что сказочные персонажи заглянули с поздравлениями в окошко каждой палаты.
"50 московских спасателей в образе Дедов Морозов высадились на крышу нового корпуса больницы, с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз и заглянули в окна палат", — указано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале комплекса.
Уточняется, что с пожарных подъёмников детей поздравляли ещё и Снегурочки, роли которых исполнили 10 психологов московского пожарно-спасательного центра. Вместе ними к юным пациентам заглянула в гости такса Маруся — талисман московских пожарных и спасателей.
Около самого здания медучреждения прошло новогоднее представление с участием оркестра снеговиков. А после этого волонтёры провели в больнице мастер-классы для ребят.
Ранее стало известно, кто в России чаще всего подрабатывает Дедом Морозом и Снегурочкой. Также было озвучено время, за которое можно окупить аренду новогоднего костюма и выйти в плюс.
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