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В Москве десант Дедов Морозов высадился на крышу больницы и поздравил детей

В гости к ребятам пришли и Снегурочки, роли которых исполнили психологи пожарно-спасательного центра. Кроме того, "волшебники" привели с собой таксу-талисман по кличке Маруся.

24 декабря, 13:57

© Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

В Москве десант Дедов Морозов высадился на крышу детской больницы, чтобы поздравить юных пациентов © Telegram / Городское хозяйство Москвы

Целый десант Дедов Морозов – альпинистов по старой доброй традиции поздравил маленьких пациентов, которые проходят лечение в Морозовской детской больнице в Москве. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, отметив, что сказочные персонажи заглянули с поздравлениями в окошко каждой палаты.

"50 московских спасателей в образе Дедов Морозов высадились на крышу нового корпуса больницы, с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз и заглянули в окна палат", — указано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале комплекса.

  • © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
    © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
  • © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
    © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
  • © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
    © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

© Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

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Уточняется, что с пожарных подъёмников детей поздравляли ещё и Снегурочки, роли которых исполнили 10 психологов московского пожарно-спасательного центра. Вместе ними к юным пациентам заглянула в гости такса Маруся — талисман московских пожарных и спасателей.

Около самого здания медучреждения прошло новогоднее представление с участием оркестра снеговиков. А после этого волонтёры провели в больнице мастер-классы для ребят.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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