На Украине завели дело на главу Минтранса РФ Савельева за авиасообщение с Крымом

Под раздачу попал и один из заместителей министра, однако его имя не называется. Их подозревают в "незаконной переправке лиц" через границу Незалежной.

На Украине в отношении главы Минтранса РФ Виталия Савельева завели дело из-за "незаконного" авиасообщения с Крымом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса генпрокурора Незалежной.

"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора действующий министр транспорта Российской Федерации и его заместитель уведомлены о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (часть 3 статьи 332 УК Украины)", — сказано в заявлении.

Так, по данным следствия, подозреваемые "после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым организовали преступную схему". Под правонарушением правоохранители Украины понимают регулярное авиасообщение, которое связывает полуостров с остальными российскими регионами.