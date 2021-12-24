Глава службы по работе с обращениями граждан ООО УК "Центр" в Севастополе Наталья Павленко пожаловалась, что многие дворники уволились с работы, потому что не умеют убирать снег. Об этом она рассказала в эфире "Севастопольского телевидения".

Как оказалось, с приходом первого снега восемь дворников резко ушли на больничный, а четверо — сразу же уволились. В результате работают только 47 человек, за которыми закреплён 291 двор.

"Каждый дворник должен пройти либо боевое крещение, либо определённую техническую подготовку в тех или иных погодных условиях. Как может убрать человек снег, когда он его видит впервые или не видел его много лет? Как может убрать снег дворник, который первый год устроился работать и не знает, [как это делать]?" — объяснила Павленко.

Павленко отметила, что вместе со специалистами службы показывает дворникам, как следует держать лопату при расчистке снега, как его кидать. Отмечается, что кадровую ситуацию и отсутствие опыта у этой и других управляющих компаний нужно быстро решить. Помимо того, за устранением проблемы будет следить Департамент городского хозяйства.