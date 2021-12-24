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В списке жизненно необходимых лекарств с 2022 года появятся 22 новых препарата

В том числе речь идёт о медикаментах, предназначенных для лечения СМА, рака молочной железы и муковисцидоза.

24 декабря, 13:21

© Pixabay

В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2022 году включат ещё 22. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Всего обновлённый перечень состоит из 808 медикаментов.

Так, среди новых лекарственных средств есть препараты для лечения:

  • спинально-мышечной атрофии (СМА) — рисдиплам;
  • рака молочной железы — талазопариб;
  • муковисцидоза — ивакафтор + лумакафтор;
  • рассеянного склероза — кладрибин, сипонимод;
  • множественной миеломы — изатуксимаб, помалидомид;
  • хронического гепатита B — булевиртид;
  • туберкулёза лёгких — деламанид;
  • внутрибольничных инфекций — полимиксин В%;
  • ВИЧ-инфекции — биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, доравирин + ламивудин + тенофовир.
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Кроме того, пять препаратов, ранее уже включённых в перечень, получат дополнительные лекарственные формы. Речь идёт о панкреатине, морфине, карбетоцине, фосфазиде и трипторелине. Также распоряжение расширяет список медикаментов для лечения высокозатратных нозологий, куда входит четыре новых препарата, необходимые пациентам с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).

Ранее фармацевт Джулия Геррини предупредила о серьёзной опасности популярного лекарства. Частое его применение может привести к повреждению печени, почек или вызвать острый панкреатит.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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