В списке жизненно необходимых лекарств с 2022 года появятся 22 новых препарата
В том числе речь идёт о медикаментах, предназначенных для лечения СМА, рака молочной железы и муковисцидоза.
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В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2022 году включат ещё 22. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Всего обновлённый перечень состоит из 808 медикаментов.
Так, среди новых лекарственных средств есть препараты для лечения:
- спинально-мышечной атрофии (СМА) — рисдиплам;
- рака молочной железы — талазопариб;
- муковисцидоза — ивакафтор + лумакафтор;
- рассеянного склероза — кладрибин, сипонимод;
- множественной миеломы — изатуксимаб, помалидомид;
- хронического гепатита B — булевиртид;
- туберкулёза лёгких — деламанид;
- внутрибольничных инфекций — полимиксин В%;
- ВИЧ-инфекции — биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, доравирин + ламивудин + тенофовир.
Кроме того, пять препаратов, ранее уже включённых в перечень, получат дополнительные лекарственные формы. Речь идёт о панкреатине, морфине, карбетоцине, фосфазиде и трипторелине. Также распоряжение расширяет список медикаментов для лечения высокозатратных нозологий, куда входит четыре новых препарата, необходимые пациентам с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).
Ранее фармацевт Джулия Геррини предупредила о серьёзной опасности популярного лекарства. Частое его применение может привести к повреждению печени, почек или вызвать острый панкреатит.
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