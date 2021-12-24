В списке жизненно необходимых лекарств с 2022 года появятся 22 новых препарата

В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2022 году включат ещё 22. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Всего обновлённый перечень состоит из 808 медикаментов.

Так, среди новых лекарственных средств есть препараты для лечения: спинально-мышечной атрофии (СМА) — рисдиплам;

рака молочной железы — талазопариб;

муковисцидоза — ивакафтор + лумакафтор;

рассеянного склероза — кладрибин, сипонимод;

множественной миеломы — изатуксимаб, помалидомид;

хронического гепатита B — булевиртид;

туберкулёза лёгких — деламанид;

внутрибольничных инфекций — полимиксин В%;

ВИЧ-инфекции — биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, доравирин + ламивудин + тенофовир.

Кроме того, пять препаратов, ранее уже включённых в перечень, получат дополнительные лекарственные формы. Речь идёт о панкреатине, морфине, карбетоцине, фосфазиде и трипторелине. Также распоряжение расширяет список медикаментов для лечения высокозатратных нозологий, куда входит четыре новых препарата, необходимые пациентам с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).