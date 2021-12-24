Жители свердловского города Серова возмутились облезлой ёлкой, которую поставила управляющая компания во дворе. Об этом рассказал местный блогер на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Во дворе домов № 34 и № 34 "А" по улице Ключевой установили ёлочку. Отмечу, что по ночам ёлочка выглядит значительно лучше. А вам ёлочка нравится?" — написал Сергей Мельник.

По его словам, жители этих домов заявили, что установка такой ёлки — "издевательство над людьми" и лучше бы управляющая компания не позорилась. Кто-то даже указал, что "так новогодние праздники нам ещё никто не портил". Комментаторы тоже не прошли мимо такой новости.

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Это просто неуважение к людям. Нате... радуйтесь... вам и так сойдёт... Инга Голубцова

Однако с мнением местных жителей не согласны в управляющей компании "Наш дом", которая занимается обслуживанием домов. Там предложили недовольным прийти к ним и сообщить о претензиях лично, пишет Ura.ru.

"Мы её специально заказывали, всё оформлено официально, все затраты за счёт управляющей компании. Я видела эту ёлку, нормальная ёлка, у кого-то вообще нет. Мне жалко тех ребят, которые эти ёлки эвакуатором таскали, а людям не нравится. А ведь мы делаем добро", — отрезала представитель управляющей компании.