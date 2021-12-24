ВЦИОМ: Россияне назвали Владимира Путина политиком года
Имя главы государства назвали почти 40% респондентов. Следом с большим отрывом идут премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в 2021 году © Kremlin.ru
Россияне назвали президента Владимира Путина политиком года. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на данные проведённого опроса. Имя главы государства назвали почти 40% респондентов. Следом с большим отрывом идут премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров (по 17%), а на третьей строчке оказался министр обороны Сергей Шойгу (8%).
Ранее стало известно, что Владимир Путин стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ по итогам года. Медиаиндекс главы государства составил 32,7 миллиона. Кроме того, президент России вошёл в топ-10 самых почитаемых мужчин мира по версии YouGov. Компанию в этом рейтинге Владимиру Путину составили Барак Обама, Билл Гейтс, Си Цзиньпин, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Джеки Чан, Илон Маск, Нарендра Моди и Джек Ма.
К слову, в другом опросе россияне назвали свои примеры для подражания. Среди эталонов оказались Илон Маск, Билл Гейтс, Павел Дуров, Марк Цукерберг, а также Майк Тайсон и Полковник Сандерс.
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