ВЦИОМ: Россияне назвали Владимира Путина политиком года

Россияне назвали президента Владимира Путина политиком года. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на данные проведённого опроса. Имя главы государства назвали почти 40% респондентов. Следом с большим отрывом идут премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров (по 17%), а на третьей строчке оказался министр обороны Сергей Шойгу (8%).

Ранее стало известно, что Владимир Путин стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ по итогам года. Медиаиндекс главы государства составил 32,7 миллиона. Кроме того, президент России вошёл в топ-10 самых почитаемых мужчин мира по версии YouGov. Компанию в этом рейтинге Владимиру Путину составили Барак Обама, Билл Гейтс, Си Цзиньпин, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Джеки Чан, Илон Маск, Нарендра Моди и Джек Ма.