Путин высказался за продолжение Года науки и технологий научным десятилетием
Это, по словам российского лидера, послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения в стране.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Год науки и технологий должен продолжиться целым научным десятилетием. Об этом глава государства сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
"Думаю, будет правильным, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения", — отметил российский лидер.
Напомним, 2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий. Соответствующий указ 25 декабря прошлого года подписал Путин. В связи с этим глава государства также дал ряд поручений правительству.
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