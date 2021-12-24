Путин высказался за продолжение Года науки и технологий научным десятилетием

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Год науки и технологий должен продолжиться целым научным десятилетием. Об этом глава государства сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Думаю, будет правильным, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения", — отметил российский лидер.