Путин указал на необходимость нарастить инновационный потенциал регионов РФ
Российский лидер отметил, что власти должны учитывать растущий запрос людей на обновление населённых пунктов на основе современных технологических и экологических стандартов.
Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель / POOL
В России необходимы дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Госсовета и Совета по науке и образованию.
"Ещё одна важнейшая тема нашей встречи — дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия, высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны", — сказал российский лидер.
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Он подчеркнул, что руководство страны должно учитывать растущий запрос граждан на обновление населённых пунктов на основе современных технологических и экологических стандартов, широкого использования передовых научных разработок в повседневной жизни.
Ранее Путин заявил, что в России будет продолжена программа мегагрантов для учёных. Президент призвал выстраивать её так, чтобы выдающиеся научные сотрудники могли сформировать в стране сильные международные коллективы.
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