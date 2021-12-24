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Путин указал на необходимость нарастить инновационный потенциал регионов РФ

Российский лидер отметил, что власти должны учитывать растущий запрос людей на обновление населённых пунктов на основе современных технологических и экологических стандартов.

24 декабря, 12:58

Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

В России необходимы дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Ещё одна важнейшая тема нашей встречи — дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия, высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны", — сказал российский лидер.

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Он подчеркнул, что руководство страны должно учитывать растущий запрос граждан на обновление населённых пунктов на основе современных технологических и экологических стандартов, широкого использования передовых научных разработок в повседневной жизни.

Ранее Путин заявил, что в России будет продолжена программа мегагрантов для учёных. Президент призвал выстраивать её так, чтобы выдающиеся научные сотрудники могли сформировать в стране сильные международные коллективы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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