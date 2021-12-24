Путин указал на необходимость нарастить инновационный потенциал регионов РФ

В России необходимы дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Ещё одна важнейшая тема нашей встречи — дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия, высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что руководство страны должно учитывать растущий запрос граждан на обновление населённых пунктов на основе современных технологических и экологических стандартов, широкого использования передовых научных разработок в повседневной жизни.